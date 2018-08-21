СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-21T14:43:58+03:00

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Несмотря на возрастные изменения в характере и поведении человека, большинство людей все же сохраняет основные черты личности на протяжении всей жизни. С таким заявлением выступили американские психологи из Хьюстонского университета.

Ученые долгие годы задавались вопросом, остается ли личность человека неизменной на протяжении лет или характер меняется с годами из-за различных жизненных ситуаций и обстоятельств. Чтобы узнать это специалисты провели масштабное исследование.

В 1960 году ученые обследовали 440 тысяч учеников американских школ. Специалисты выявляли такие черты личности как экстраверсию, доброжелательность, добросовестность (сознательность), невротизм и открытость опыту. А спустя пятьдесят лет, специалисты сделали выборку из числа ранее опрошенных и повторили эксперимент, пишет ФАН.

В результате, оказалось, что около 40% людей сильно изменились со школьных времен, их характер трансформировался и они приобрели новые черты. А вот у 60% основные личностные черты сохранились. На основе чего ученые сделали вывод, что большинство людей все же сохраняет в себе ценности и установки, заложенные в детстве, передает телеканал «360».