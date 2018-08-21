Кустурица заявил, что не боится санкций за новый концерт в Крыму

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-21T15:18:55+03:00

По словам сербского музыканта, он всегда поступает так, как считает нужным

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Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заверил, что не боится наложения украинских и западных санкций за уже второй свой визит в Крым.

Напомним, что 22 августа фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra представит в Ялте свой новый альбом под названием Corps Diplomatique, который вышел в марте этого года.

"Нет, я всегда поступаю так, как считаю нужным", - подчеркнул Кустурица, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам гитариста, в прошлом году крымчане оказали ему "очень теплый прием", поэтому в этот раз он хочет снова их "удивить" и порадовать новой программой. Ожидается, что в ходе концерта будут исполнены такие песни, как Comandante, Cerveza, а также хиты из фильма "Черный кот, белая кошка".

Кроме того, режиссер не стал исключать возможности проведения съемок нового фильма в Крыму, однако это станет возможно лишь по завершению текущего проекта. Сейчас Кустурица пишет книгу по мотивам произведений Федора Достоевского. Потом на ее основе будет создан сценарий для фильма, съемки которого пройдут в Китае и во Франции, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время прошлого своего визита в Крым Кустурица назвал жителей полуострова "частью великой России".