2018-08-21T17:11:11+03:00
Здоровье

Ученые вывели тромбоциты, которые не отторгает организм

Японские медики смогли тромбоциты из клетки крови самого пациента в лабораторных условиях
Ася РОМАНЧУК
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Японские ученые смогли создать тромбоциты, которые не будут отторгаться организмом пациентаЯпонские ученые смогли создать тромбоциты, которые не будут отторгаться организмом пациентаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые из Японии сделали открытие, которое продвинет медицину всего мира вперед.

Медики смогли воссоздать тромбоциты, выращенные из клеток крови самого пациента. Первые же испытания показали, что биоматериал не отторгается организмом. Совсем скоро испытания будут проведены на человеке.

Исследователи рассказали, что прежде чем приступить к созданию тромбоцитов, необходимо из крови человека получить универсальные iPS-клетки. Из них выращиваются клеточные линии мегакариоцитов — клеток костного мозга, уже потом образуются тромбоциты.

- Мегакариоциты в обычных условиях не растут, но мы добились того, что они получают способность делиться. После нескольких этапов из них создаются тромбоциты, которые и внедряются в кровь пациента путем переливания, — сообщает «Ридус» слова руководителя исследования Синъя Яманака.

Ученые уверены, что открытие поможет людям, страдающим болезнями крови и онкологией.

Всего на разработку тромбоцитов ушло несколько лет. Только получив положительный результат, исследователи подали заявку в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить им провести клинические испытания. Операция пройдет с согласия пациента. Это будет человек, который страдает апластической анемией и организм которого отторгает донорские клетки.

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