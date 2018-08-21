Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве

СЕГОДНЯ 22:56 2018-08-21T22:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа может признать себя виновным в мошенничестве при уплате налогов и в банковской сфере в течение суток. Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, Майкл Коэн обсуждает соответствующую сделку с прокуратурой.

Отмечается, что в настоящее время договоренности об этом с Коэном пока нет. Ранее адвокат не признавал вину. В случае сделки, он может согласиться сотрудничать со следователями и по другим вопросам. Так, он может помочь подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, уже больше года ответственного за расследование приписываемого России вмешательства в выборы американского президента 2016 года.

Ранее газета Тhe New York Times написала, что Коэна, в частности, подозревают в получении кредиты на сумму больше 20 млн долларов для своей компании, предоставляющей услуги такси.