2018-08-21T22:58:32+03:00
В мире

Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве

Майкл Коэн обсуждает сделку с прокуратурой, сообщают американские СМИ
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-адвокат президента США Майкл КоэнЭкс-адвокат президента США Майкл КоэнФото: REUTERS
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа может признать себя виновным в мошенничестве при уплате налогов и в банковской сфере в течение суток. Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, Майкл Коэн обсуждает соответствующую сделку с прокуратурой.

Отмечается, что в настоящее время договоренности об этом с Коэном пока нет. Ранее адвокат не признавал вину. В случае сделки, он может согласиться сотрудничать со следователями и по другим вопросам. Так, он может помочь подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, уже больше года ответственного за расследование приписываемого России вмешательства в выборы американского президента 2016 года.

Ранее газета Тhe New York Times написала, что Коэна, в частности, подозревают в получении кредиты на сумму больше 20 млн долларов для своей компании, предоставляющей услуги такси.

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