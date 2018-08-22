2018-08-22T01:09:42+03:00
Общество

Умер Робби Злобный из «Лентяево» – актер Стефан Карл Стефанссон

Исландский актер Стефан Карл Стефанссон скончался в 43 года от рака [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Стефан Карл Стефанссон в роли Робби Злобного из «Лентяево»Стефан Карл Стефанссон в роли Робби Злобного из «Лентяево»Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Печальная весть пришла из Лос-Анджелеса: умер исландский актер Стефан Карл Стефанссон, известный по роли Робби Злобного (Robbie Rotten) в детском сериале «Лентяево» (Lazy Town). Совсем недавно, 10 июля, ему исполнилось 43 года.

Об этом сообщает портал TMZ. Причиной смерти актера стал рак желчных протоков, с которым он боролся в последние годы жизни. Отмечается, что Стефанссон скончался в окружении родных, друзей и близких.

СПРАВКА «КП»

Стефан Карл Стефанссон родился 10 июля 1975 года в Хабнарфьордюре. После учебы в Академии искусств Исландии работал в Национальном театре. Он был очень разноплановым актером: фехтовал, играл на нескольких музыкальных инструментах – ударных, фортепиано и аккордеоне, пел баритоном, выбивал чечетку и танцевал модерн, выступал в жанре стендап.

У него с женой – актрисой, ведущей и писательницей Стейнюнн Оулиной Торстейнсдоуттир – четверо детей: три дочери и сын. Страшный диагноз Стефанссону поставили в октябре 2016 года, а в августе прошлого года он объявил, что излечился. Однако, как потом выяснилось, болезнь не ушла.

Стефан Карл Стефанссон гримируется перед съемками в сериале Лентяево .Актер сыграл Робби Злобного

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах
Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения
Суд обязал Генпрокуратуру Украины расследовать госизмену Порошенко
Разведка США сообщила, что в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем
Оскароносный Дэнни Бойл не будет режиссировать фильм «Бонд 25»
Представитель Вексельберга опроверг заморозку счета бизнесмена на Кипре
Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве
В Госдепе заявили, что саммит Путина и Трампа в Хельсинки не был глубоко содержательным
В Испании столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Рябков: Россия ответит на новые санкции США, не ущемляя свои интересы
«ВКонтакте» предоставит пользователям возможность запрашивать информацию о своих персональных данных
Украина назвала формальный повод задержания танкера «Механик Погодин»
Путин обсудил с королем Иордании возвращение сирийских беженцев
В МИД РФ назвали «охотой на ведьм» заявление Microsoft о вмешательстве в выборы в США
Украина обвинила Россию в задержании 150 судов
Власти США выделят 380 млн долларов для защиты выборов в Конгресс от хакеров
Глава МИД Германии призвал Евросоюз создать независимую от США платежную систему
Ципрас заявил об успешном завершении кредитной одиссеи ЕС для Греции
Глава МИД Сербии заявил, что Прешевскую долину не отдадут под контроль Косова
Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста"
Военный эксперт предсказал небывалый спрос на танки «Армата»
Путин наградил орденами Федора Бондарчука, Николая Фоменко, Гошу Куценко и Светлану Ходченкову
Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков
Лавров отверг возможность использования Москвой талибов* для борьбы с ИГ**
Россияне стали больше денег вкладывать в строительство и ремонт
Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода
Американские власти заблокировали активы РФ в США на сотни миллионов долларов