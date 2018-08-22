Умер Робби Злобный из «Лентяево» – актер Стефан Карл Стефанссон

СЕГОДНЯ 00:55 2018-08-22T01:09:42+03:00

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Печальная весть пришла из Лос-Анджелеса: умер исландский актер Стефан Карл Стефанссон, известный по роли Робби Злобного (Robbie Rotten) в детском сериале «Лентяево» (Lazy Town). Совсем недавно, 10 июля, ему исполнилось 43 года.

Об этом сообщает портал TMZ. Причиной смерти актера стал рак желчных протоков, с которым он боролся в последние годы жизни. Отмечается, что Стефанссон скончался в окружении родных, друзей и близких.

СПРАВКА «КП»

Стефан Карл Стефанссон родился 10 июля 1975 года в Хабнарфьордюре. После учебы в Академии искусств Исландии работал в Национальном театре. Он был очень разноплановым актером: фехтовал, играл на нескольких музыкальных инструментах – ударных, фортепиано и аккордеоне, пел баритоном, выбивал чечетку и танцевал модерн, выступал в жанре стендап.

У него с женой – актрисой, ведущей и писательницей Стейнюнн Оулиной Торстейнсдоуттир – четверо детей: три дочери и сын. Страшный диагноз Стефанссону поставили в октябре 2016 года, а в августе прошлого года он объявил, что излечился. Однако, как потом выяснилось, болезнь не ушла.