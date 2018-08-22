Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах

СЕГОДНЯ 01:36 2018-08-22T01:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальное решение приняли власти мексиканского города Гвадалахара: разрешили местным жителям и приезжим заниматься сексом на публике – при условии, если против этого не возражают невольные зрители.

Как сообщает NBC Washington, когда этот закон вступит в силу, стражи порядка не будут иметь права задерживать и штрафовать ни эксгибиционистов, ни занимающееся любовью в публичных местах парочки без жалобы граждан. Городские власти объясняют свое решение тем, что у сотрудников правоохранительных органов много других, более важных дел. Мол, полицейские должны бороться с преступностью, а не тревожить людей, у которых, может быть, просто нет номер снять для утех номер в гостинице.

Однако такая идея многим горожанам не понравилась. Противники нового закона считают, что во-первых, он облегчит жизнь насильникам и педофилам, а во-вторых, заниматься сексом в публичных местах просто неприлично, это противоречит всем правилам морали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Зарядье» москвичи активно занимаются сексом

Новый парк «Зарядье» настолько комфортный и красивый, что сюда приходят не только сделать селфи, отдохнуть с детьми и посмотреть на редкие виды растений. Некоторые гости парка не могут сдержаться и занимаются сексом прямо под березами, на газонах и удобных широких лавочках. Камеры видеонаблюдения фиксируют небывалое количество случаев (подробности).