2018-08-22T01:40:39+03:00
В мире

Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах

Правда, пока только в одном отдельно взятом городе Гвадалахара
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местахВласти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скандальное решение приняли власти мексиканского города Гвадалахара: разрешили местным жителям и приезжим заниматься сексом на публике – при условии, если против этого не возражают невольные зрители.

Как сообщает NBC Washington, когда этот закон вступит в силу, стражи порядка не будут иметь права задерживать и штрафовать ни эксгибиционистов, ни занимающееся любовью в публичных местах парочки без жалобы граждан. Городские власти объясняют свое решение тем, что у сотрудников правоохранительных органов много других, более важных дел. Мол, полицейские должны бороться с преступностью, а не тревожить людей, у которых, может быть, просто нет номер снять для утех номер в гостинице.

Однако такая идея многим горожанам не понравилась. Противники нового закона считают, что во-первых, он облегчит жизнь насильникам и педофилам, а во-вторых, заниматься сексом в публичных местах просто неприлично, это противоречит всем правилам морали.

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