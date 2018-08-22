2018-08-22T09:55:21+03:00
Общество

В России изменится порядок строительства и реконструкции на дачных домов

С 1 января придется все действия согласовывать с местной администрацией
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России изменится порядок строительства дачВ России изменится порядок строительства дачФото: Андрей КАРА
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У всех дачников, которые построить на участке новый дом или реконструировать старый, осталось всего четыре месяца, чтобы сделать это без подачи документов. По новым правилам, для таких действий придется собирать и согласовывать целую кипу бумаг.

С 1 января 2019 года по всей стране вводится единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах. Согласно нововведению россиянам придется уведомить о начале строительства или реконструкции садового дома местный орган самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество, пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий Союза дачников Подмосковья.

Отметим, что Минстрой уже разработал семь форм уведомлений. В настоящее время идет их обсуждение и согласование. Предполагается, что заявление дачника будет рассмотрено администрацией достаточно оперативно - в течение семи дней. Разрешение администрации будет действовать на протяжении 10 лет — за это время можно будет не спеша отстраивать дачу. Однако, если в этот срок не уложиться — придется проходить согласования заново.

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