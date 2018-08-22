2018-08-22T12:20:28+03:00
Сочные новости

Бельгиец выиграл более 107 млн евро в лотерею EuroMillions #сочныеновости

Счастливчику удалось обойти еще около 200 млн участников розыгрыша
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В лотерее EuroMillions участвуют жители девяти европейских странВ лотерее EuroMillions участвуют жители девяти европейских странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 21 августа, в Бельгии стало на одного миллионера больше. Некий счастливчик выиграл в популярную европейскую лоттерею EuroMillions более 107 млн евро. Об этом рассказали в пресс-службе компании, устраивающей розыгрыши.

Имя победителя не раскрывается, вероятнее всего, из соображений безопасности. Однако известно, что ему удалось обойти около 200 млн других участников лотереи.

Розыгрыш проводился сразу в девяти странах - Австрии, Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Ирландии, Швейцарии, Великобритании и Португалии. Поучаствовать в лотерее можно было всего за 2,5 евро - именно столько стоит один билет.

Стоит отметить, что бельгийцы довольно часто становятся победителями EuroMillions - в основном, по несколько раз в год.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе 2012 года британская пара Адриана и Джиллиан Бейфорд из Хэверхилла выиграли в этой лотерее 148,7 млн фунтов (165,6 млн евро) без учета налогов. Правда через год супруги развелись.

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