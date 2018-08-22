2018-08-22T22:41:56+03:00
Происшествия

В Бельгии преступник с ножом напал на людей, погибли несколько человек

По данным местных властей, связи инцидента с терроризмом нет
Екатерина БОЛГОВА
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В Бельгии несколько человек погибли в результате нападения с ножомВ Бельгии несколько человек погибли в результате нападения с ножомФото: REUTERS
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В среду, 22 августа, на востоке Бельгии преступник с ножом напал на людей. По предварительной информации, в результате происшествия погибли несколько человек. Связи инцидента с терроризмом нет, заявил бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер.

"К сожалению, произошла трагедия в Моресне-Шапель. Может быть несколько жертв. Этот акт не носит террористического характера и относится к частной сфере ", — написал бургомистр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что нападавший был обезврежен и опасности для жителей в настоящее время нет. По словам представителя властей, начато расследование инцидента, подробности и причины произошедшего будут обнародованы позже.

" Местные власти выражают искренние соболезнования родным и близким жертв", — добавил Виммер.

При этом он не сообщил количество жертв и пострадавших в результате нападения.

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