В Бельгии преступник с ножом напал на людей, погибли несколько человек
В среду, 22 августа, на востоке Бельгии преступник с ножом напал на людей. По предварительной информации, в результате происшествия погибли несколько человек. Связи инцидента с терроризмом нет, заявил бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер.
"К сожалению, произошла трагедия в Моресне-Шапель. Может быть несколько жертв. Этот акт не носит террористического характера и относится к частной сфере ", — написал бургомистр на своей странице в Facebook.
Он отметил, что нападавший был обезврежен и опасности для жителей в настоящее время нет. По словам представителя властей, начато расследование инцидента, подробности и причины произошедшего будут обнародованы позже.
" Местные власти выражают искренние соболезнования родным и близким жертв", — добавил Виммер.
При этом он не сообщил количество жертв и пострадавших в результате нападения.