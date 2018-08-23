Президентскому Ил-96-300 еще на два года оставят в строю

СЕГОДНЯ 08:17 2018-08-23T08:17:45+03:00

Резервный "борт№1" пока не спешат списывать Фото: ТАСС

Летный отряд решил пока не списывать «борт №1», который использовался Борисом Ельциным, а сегодня является резервным самолетом Владимира Путина

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«Борт №1», который обслуживал первого президента РФ Бориса Ельцина было решено оставить на службе еще на два года. Самолету могут продлить сертификат летной годности до 17 августа 2020 года.

На сайте госзакупок появился тендер, согласно которому нужно провести исследование технического состояния Ил-96-300, определить возможность его использования еще на два года.

Борт эксплуатируется уже 23 ода – свой отведенный срок – но назначенный ресурс в 70 тыс.летных часов и 10 тысяч полетов еще не выработан.

Широкофюзеляжный самолет впервые взлетел в воздух с Борисом Ельциным в 1996 году. После судно являлось одним из резервных для Владимира Путина.

Самолет главы государства — это не просто средство передвижения, но и рабочий кабинет и мобильный центр управления.

В управлении делами президента РФ пояснили, что данную информацию не комментируют.

- Авиакомпания «Специальный летный отряд «Россия» выполняет авиационные перевозки высших должностных лиц государства. Мы не информируем СМИ о характере использования наших воздушных судов, — заявила «Известиям» пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

На сайтах, посвященных авиации, часто можно встретить упоминание борта №1. Отмечается, что внутри Ил выглядит просто шикарно. Дизайн интерьера сделан Ильей Глазуновым, во внутренней отделке используются ценные породы дерева, драгоценные камни, гобелены и раритетные произведения искусства, бронестекла и электронные замки кают. Самолет оснащен спецоборудованием.

Сайт kp.ru писал о самолетах первых лиц государства. На чем летает Путин и какой самолет использует Трамп?