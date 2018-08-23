2018-08-23T09:46:21+03:00
Звезды

Бен Аффлек согласился пройти еще один курс лечения от алкоголизма

Супруга актера Дженнифер Гарнер поняла, что мужчине вновь нужна помощь, когда увидела коробку, наполненную пивом и ликером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Голливудский актер Бен АффлекГолливудский актер Бен АффлекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский актёр, обладатель двух премий "Оскар" Бен Аффлек пройдет еще один курс лечения от алкогольной зависимости. Уговорить мужчину на посещение реабилитационного центра удалось его супруге Дженнифер Гарнер, с которой он сейчас ведет бракоразводный процесс.

Актриса давно не живет со своим мужем, но хорошо общается с ним. Так, недавно она увидела в СМИ фотографию, на которой работник доставки передает Бену целую коробку, доверху заполненную ликером и пивом. Это и стало сигналом о том, что мужчине снова нужна помощь.

В среду, 22 августа, Дженнифер Гарнер приехала к нему домой и начала уговаривать пройти курс лечения. Впрочем, по данным таблоида TMZ, умолять актера не пришлось - он выслушал супругу и признал наличие проблемы. Тем же вечером она повезла его в реабилитационный центр, предположительно, в Лос-Анджелесе. Ожидается, что Бен Аффлек будет находиться там на протяжении длительного времени.

Напомним, что этот оскороносный актер уже лечился от пагубной зависимости в 2001 и 2017 годах. Так, в последний раз мужчина пообещал продолжать бороться, чтобы стать лучшим отцом и источником силы для любого, кто нуждается в помощи, передает сайт kp.ru.

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