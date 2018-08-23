Бен Аффлек согласился пройти еще один курс лечения от алкоголизма
Американский актёр, обладатель двух премий "Оскар" Бен Аффлек пройдет еще один курс лечения от алкогольной зависимости. Уговорить мужчину на посещение реабилитационного центра удалось его супруге Дженнифер Гарнер, с которой он сейчас ведет бракоразводный процесс.
Актриса давно не живет со своим мужем, но хорошо общается с ним. Так, недавно она увидела в СМИ фотографию, на которой работник доставки передает Бену целую коробку, доверху заполненную ликером и пивом. Это и стало сигналом о том, что мужчине снова нужна помощь.
В среду, 22 августа, Дженнифер Гарнер приехала к нему домой и начала уговаривать пройти курс лечения. Впрочем, по данным таблоида TMZ, умолять актера не пришлось - он выслушал супругу и признал наличие проблемы. Тем же вечером она повезла его в реабилитационный центр, предположительно, в Лос-Анджелесе. Ожидается, что Бен Аффлек будет находиться там на протяжении длительного времени.
Напомним, что этот оскороносный актер уже лечился от пагубной зависимости в 2001 и 2017 годах. Так, в последний раз мужчина пообещал продолжать бороться, чтобы стать лучшим отцом и источником силы для любого, кто нуждается в помощи, передает сайт kp.ru.