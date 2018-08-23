Самолёт авиакомпании S7 совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-23T13:00:16+03:00

В момент инцидента в салоне лайнера находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа

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Чудом избежать трагедии удалось этим утром в четверг, 23 августа, в Сургуте. Самолет российской авиакомпании S7 вынужден был совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Неполадки были замечены в полете во время следования лайнера Embraer 170 из Норильска в Новосибирск. В этот момент на борту воздушного судна находились 26 человек и 4 члена экипажа. Пилот принял решение о заходе на аварийную посадку.

В 9:06 по местному времени (7:06 мск) самолет приземлился в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского округа. Посадка прошла благополучно. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, несмотря на это, Уральское следственное управление на транспорте СК РФ все же организовало доследственную проверку случившегося. На месте уже работают специалисты.

" По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.