Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-23T15:25:59+03:00

Предстоящая ночь в столице также будет довольно холодной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Ночь со среды на четверг, 23 августа, стала самой холодной в Московском регионе с начала этого месяца. При этом в самой столице столь низкие температуры не фиксировались аж с 16 июня. Такие данные предоставили синоптики из центра погоды "Фобос".

Согласно информации, полученной с ряда метеостанций в 6 часов утра, за ночь температура в столице опускалась +8,6 градуса. По области же холоднее всего было Михайловском районе. Там, столбики термометров достигали отметки в +3,4 градуса. Лишь немного потеплее было в Черустях, Новом Иерусалиме, Волоколамске, в Клину и Серпухове, где температура воздуха составляла около +4 градусов.

"Метеоновости" сообщают, что предстоящая ночь в столичном регионе будет не менее холодной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что потепление ожидается лишь в пятницу днем. Тогда столбики термометров поднимутся до +25..+26 градусов.