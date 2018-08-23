Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-23T16:47:18+03:00

По словам представителя МИД РФ, Лондон даже не скрывает, что не ждет от ОЗХО «вклада в установление всех обстоятельств произошедшего в Солсбери и Эймсбери»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания злоупотребляет своими правами как государства — участникак Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

Она отметила, что представители организации посетили Британию для оказания стране «технического содействия» в определении вещества, примененного при отравлении в Солсбери и Эймсбери.

По словам дипломата, Лондон даже не скрывает, что не ждет от ОЗХО «реального вклада в установление всех обстоятельств произошедшего».

«Все, что требуется... руководству Великобритании от ОЗХО – это лишь подтвердить результаты анализа некоего, как заявлено, идентичного химиката, будто бы обнаруженного в отобранных британскими специалистами в обоих случаях биомедицинских и экологических пробах», — сказала Захарова в четверг, 23 августа.

Она добавила, что Британия злоупотребляет своими правами участника ОЗХО. Напомним, о привлечении специалистов ОЗХО к расследованию случившегося в Эймсбери британской стороной стало известно в начале августа 2018 года.