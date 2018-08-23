2018-08-23T17:05:33+03:00
Наука

В Китае найден древний город со следами жертвоприношений

Археологи обнаружили заброшенный город со ступенчатой пирамидой и следами жертвоприношения
Ася РОМАНЧУК
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Археологи обнаружили пирамиды в древнем китайском городе. ФОТО: Олег МарковАрхеологи обнаружили пирамиды в древнем китайском городе. ФОТО: Олег Марков
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Американские и китайские археологи сделали удивительное открытие. На территории Китая, в древнем городе Шимао найдены пирамиды и места для жертвоприношения.

Шимао – это один из древнейших городов Китая, его удалось отыскать еще в 1997 году, но никаких регулярных работ на месте находки не велось. После исследователи снова заимели интерес к древней площадке, и удача улыбнулась, удалось найти удивительные доказательства того, что в городе были свои пирамиды в виде ступеней. Она из них состоит из 11 равных выступающих плато, по ним можно подняться на самый верх. На вершине остались следы от зданий с деревянными колоннами и покрытыми черепицей крышами, здесь были резервуары для воды и другие приспособления для повседневной жизни. Исследователи предполагают, что здесь могли жить правители города Шимао.

Неподалеку от пирамиды было обнаружено еще одно примечательное место – алтарь для жертвоприношений. В яме сохранилось множество черепов.

Археологи сделали предположение, что люди могли быть пленниками, так как анализ останков показал, что речь идет о жителях другого племени, - пишет Gazeta.ru.

По оценкам историков Шимоа около 4300 лет. Город просуществовал не более пятисот лет, охватывая территорию до 400 гектаров.

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