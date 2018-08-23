Жертвами авиаудара межарабской коалиции в Йемене стали более 30 человек

23 Авг. 23:59 2018-08-24T00:14:56+03:00

Война повстанцев-хуситов против правительства Йемена продолжается с 2014 года, в марте 2015-го в ситуацию вмешались страны Персидского залива Фото: REUTERS

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Военно-воздушные силы межарабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в четверг, 23 августа, нанесли авиаудар по автобусу с беженцами в Йемене, погиб 31 человек. Об этом сообщил официальный представитель непризнанного правительства Национального спасения в эфире телеканала Al-Masirah, который принадлежит йеменским мятежникам-хуситам.

Отмечается, что среди жертв – 22 ребёнка и четыре женщины. Удар был нанесен в районе населённого пункта Эд-Дурайхими, расположенного недалеко от контролируемого повстанцами города Ходейда.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей.

Еще минувшей осенью в ООН заявили, что если возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция не снимет с Йемена блокаду, в стране начнётся самый страшный за последние десятилетия голод с миллионами жертв.