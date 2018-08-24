2018-08-24T08:36:51+03:00
Экономика

Банки заработали на россиянах 800 млрд рублей

Только проценты по кредитам принесли финансовым организациям рекордные суммы
Ася РОМАНЧУК
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Банки заработали на клиентах рекордные 800 млрд рублейБанки заработали на клиентах рекордные 800 млрд рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С января по июнь российские банки получили от клиентов рекордные 799,6 млрд рублей. Это только проценты по кредитам. Показатель достиг своего исторического максимума, отмечают в ЦБ.

В прошлом году этот же показатель был на 15% ниже.

Банки признают, что выручка от кредитов, выданных физическим лицам, растет. В общую копилку приносят деньги дополнительные продукты: страхование жизни и здоровья заемщика, повышение процентной ставки в индивидуальных случаях.

Аналитики отмечают, что банкирам выгоднее выдать кредит человеку, а не юридическому лицу. Это мнение подтверждается статистикой: доход от процентов с кредитов юрлиц сократился на 8%, так как банки вынуждены снижать процентную ставку для этой категории заемщиков.

Кредиты для людей гораздо дороже, чем для бизнеса. По до данным ЦБ, в первом полугодии, средняя ставка по займу в рублях на срок более трех лет для физлиц составляла 12,8%, а для юрлиц — 8,6%, сообщает газета «Известия».

Ставка по кредиту на срок от одного до трех лет для гражданина составила, в среднем, 15,76%, а для компании — 9,06%.

Эксперты уверены, что банки будут вести настоящую борьбу за «простого» клиента, так как он приносит больше прибыли. Это значит, что можно ожидать снижения ставок по кредитованию.

Сайт kp.ru писал о простых правилах, как погасить кредит и не переплатить большего.

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