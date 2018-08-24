2018-08-24T09:15:24+03:00
В мире

Новым премьер-министром Австралии стал казначей кабмина Скотт Моррисон

Он также возглавит Либеральную партию, входящую в правящую коалицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый премьер Австралии Скотт МоррисонНовый премьер Австралии Скотт МоррисонФото: REUTERS
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Казначей правительства Австралии Скотт Моррисон назначен новым премьер-министром материкового государства. Такое решение было принято в ходе тайного голосования парламентариев в пятницу, 24 августа.

Известно, что Моррисон набрал 45 голосов, а его главный соперник, бывший министр внутренних дел страны Питер Даттон - 40. Также на пост главы правительства претендовала министр иностранных дел Джули Бишоп.

Напомним, что причиной переизбрания премьера стали разногласия занимавшего эту должность Малькольма Тернбулла с Даттоном. Их споры привели к остановке работы нижней палаты парламента.

Узнав о предстоящем голосовании, Тернбулл пообещал, что если его сместят еще и должности лидера Либеральной партии, входящей в правящую коалицию, то он вообще оставит политику. Между тем, главу объединения, действительно, решили сменить. Им станет новый премьер, сообщает Associated Press.

Стоит отметить, что это уже шестая смена главы правительства Австралии за последние 11 лет. Сайт kp.ru писал о том, что сам Тернбулл занял эту должность в сентябре 2015 года, сменив Тони Эббота.

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