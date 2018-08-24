Солдат Почетного караула упал в обморок во время речи Порошенко

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-24T12:19:03+03:00

Это уже второй случай, когда военнослужащие элитного полка теряют сознание под выступление президента. Сегодня глава Украины произносил речь в честь Дня независимости страны

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На Украине отмечают день независимости. Во время торжественных мероприятий солдат роты Почетного караула потерял сознание и чуть не упал к ногам президента страны.

Молодому человеку стало плохо во время торжественной речи Петра Порошенко. Глава государства поздравлял всех жителей страны с национальным праздником. Стоящий поблизости молодой человек почувствовал себя плохо. Видимо, виной всему стала жара, которая стоит в Киеве с самого утра.

Солдат начал падать, но его успели подхватить стоящие рядом военнослужащие. Парня увели с улицы, - сообщает ФАН.

Это уже не первый случай, когда во время речи Петра Порошенко солдаты теряют сознание.

Сайт kp.ru писал, что во время инаугурации Порошенко плохо стало парню из роты Почетного караула. Он выронил оружие и чуть не упал сам.

После случившегося СМИ сообщали, что Почетный караул направят в зону силовой операции на юго-востоке Украины.