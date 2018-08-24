В США начал извержение вулкан, спавший 104 года

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-24T14:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории вулкана произошло извержение крупнейшего вулкана — Танага. Такого события не было уже очень давно, вулкан находился в спячке более ста лет. По данным экспертов, извержение могло произойти из-за сильных землетрясений, которые произошли на Аляске.

Отмечается, что вулкан, расположенный в архипелаге Аляски, пробудился накануне, 23 августа. Извержение гиганта высотой в 1,8 тысяч километров началось ранним утром, что очень удивило специалистов. Дело в том, что многие считали его уже потухшим, ведь Танага с 1941 года не давал о себе знать, передает сайт «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что всего на территории Аляски расположены 130 активных вулканов. Однако пробудился в этот раз самый опасный из них.

Сейсмологи полагают, что извержение связано с предшествующими землетрясениями, подземные толчки во время которых имели силу в 6,3 балла.