Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment

СЕГОДНЯ 18:52 2018-08-24T18:52:51+03:00

По мнению ведомства, деятельность организации угрожает конституционному строю и безопасности государства

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Генеральная прокуратура признала американскую НПО Pacific Environment (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) организацией, чья деятельность нежелательна в России.

«Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Pacific Environment — экологическая организация, которая ставит своей целью создание движений в защиту окружающей среды по всему миру. Активистам предлагается консультативная и финансовая помощь в борьбе за «системные изменения», «политические реформы» и даже «революции», свидетельствует описание на сайте НПО.

В России Pacific Environment в основном работает на территории Дальнего Востока и Сибири, в частности, на Алтае.

Напомним, весной 2015 года был принят закон, позволяющий признавать нежелательной деятельность иностранных или международных неправительственных организаций, которые представляют угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства.

Нежелательным организациям запрещено создавать структуры, распространять информационные материалы, проводить денежные или имущественные операции на территории России.