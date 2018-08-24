2018-08-24T19:25:30+03:00
В мире

Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга

Семья политика поблагодарила всех, кто в последний год поддерживал 81-летнего республиканца
Денис СУХОВ
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Сенатор Джон МаккейнСенатор Джон МаккейнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский сенатор-республиканец, политик-ветеран Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения прогрессирующей опухоли головного мозга. Об этом говорится в заявлении членов семьи политика, опубликованном на его официальном сайте.

«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», - говорится в заявлении.

Отмечается, что несмотря на тяжесть заболевания 81-летний сенатор уже превзошел ожидания медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

В своей обращении семья Маккейна выразила слова искренней благодарности всем неравнодушным людям, друзьям и коллегам сенатора, которые поддерживали его в течение последнего года.

Напомним, о заболевании Джона Маккейна стало известно летом 2017 года, врачи диагностировали у него агрессивную форму рака мозга — глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться и прогноз медиков оставался неблагоприятным.

Джон Маккейн является одним из наиболее заметных политиков в США. В 2008 году участвовал в президентских выборах, но уступил кандидату от демократов Бараку Обаме. Сейчас сенатор от Аризоны возглавляет комитет по вооруженным силам сената США. Маккейн известен своим антироссийским настроем, который неоднократно демонстрировал в критических высказываниях относительно политики Москвы.

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