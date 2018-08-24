2018-08-24T20:20:11+03:00
Политика

Путина наградили высшими орденами Абхазии и Южной Осетии

Ранее главы республик прибыли в Москву с рабочими визитами
Денис СУХОВ
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ФОТО Михаил Метцель/ТАССФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев удостоились высшей государственной награды Южной Осетии — ордена «Уацамонга». Соответствующий указ подписал глава закавказской республики Анатолий Бибилов.

Вручение награды Путину состоялось в ходе его встречи с Бибиловым в преддверии 10-летия признания Россией независимость Южной Осетии.

«Награда Владимиру Путину присуждена «в признание исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также в утверждении суверенной государственности Республики Южная Осетия», - говорится в сообщении пресс-службы президента Южной Осетии.

В свою очередь Медведев награжден в знак признания «выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия», а также за «личный вклад в утверждение независимости Республики Южная Осетия».

Кроме того, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Путину высший орден республики «Ахьдз-Апша» («Честь и слава»), отметив таким образом большой личный вклад российского лидера в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений, обеспечение мира и стабильности, а также активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии.

Ранее Бибилов и Хаджимба прибыли в Москву с рабочими визитами. Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вскоре после успешного отражения грузинской агрессии на Южную Осетию в ночь на 8 августа.

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