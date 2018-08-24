2018-08-24T21:10:41+03:00
В мире

США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной Атлантике

В штабе американских ВМС отметили, что решение является «динамичным ответом» на «атмосферу в сфере безопасности»
Денис СУХОВ
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США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной АтлантикеСША возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной АтлантикеФото: REUTERS
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Командование ВМС США возродило 2-й флот, который призван обеспечить безопасность восточного побережья страны, а также сдерживать российскую активность в Северной Атлантике.

«Наш контроль над морем, наше демонстрирование силы - два ключевых элемента нашей национальной безопасности - оспариваются возрождающимися силами, а именно Россией и Китаем», - заявил адмирал Кристофер Грэйди на торжественной церемонии воссоздания флота в Норфолке, штат Вирджиния.

В свою очередь начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон добавил, что возрождение 2-го флота ни в коем случае не означает перегруппировку для ведения боевых действий или стремления к ним.

«Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности», - подчеркнул адмирал.

По его словам, решение было принято в виду усиления конкуренции со стороны других великих держав, и США в этих условиях твердо намерены сохранить преимущество и доминирование на море. Ричардсон отметил, что возрождаемому флоту предстоит действовать на фоне «усиливающейся России», а не противостояния с СССР, как ранее.

Изначально 2-й флот создали в 1950 году, он играл важную роль в морском противостоянии во времена Холодной войны. В 2011 году соединение было расформировано. На данный момент неизвестно, какие именно силы войдут в состав возрожденного флота.

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