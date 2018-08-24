Болтон призвал Украину и Европу искать альтернативы «Северному потоку-2»

СЕГОДНЯ 22:19 2018-08-24T22:19:19+03:00

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Украине и Европе в целом следует искать альтернативы российскому газу, в том числе тому, который будет поставляться по трубопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил на брифинге в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Один из вопросов, о котором говорил (президент США Дональд) Трамп по поводу «Северного потока», - это не только экономическая важность этого проекта, когда есть такая зависимость от поставок российских энергоресурсов, а стратегическая важность - это то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов», - сказал Болтон.

Американский лидер обеспокоен тем, что Европа «добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам». Альтернативой, по словам Болтона, могут стать другие источники природного газа: проект Трансадриатического трубопровода из Азербайджана в Италию, разработка месторождений средиземноморского региона, и конечно, сжиженный газ из США.

Украине Болтон предложил активнее использовать собственные ресурсы. Советник президента США даже допустил, что интерес к этому процессу могут проявить и американские компании.

«Тут главное искать альтернативные ресурсы, чтобы не было зависимости от России. Если «Северный поток - 2» будет построен, то Украина останется в рискованной ситуации, даже если Россия обяжется поставлять достаточные объемы газа», - добавил Болтон.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.