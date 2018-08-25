2018-08-25T01:26:28+03:00
Происшествия

Пожар в Центробанке не повредил документы

Огонь в здании успешно ликвидирован
Юлия ДИВЕЕВА
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Пожарные оперативно потушили пожар в здании Центробанка РоссииПожарные оперативно потушили пожар в здании Центробанка РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Возникший в здании Банка России пожар, не повредил важную документацию. Как стало известно, в офисе горела оргтехника и мебель.

“Происходило загорание оргтехники на одном из верхних этажей здания", - сообщает Интерфакс, ссылаясь на свой осведомленный источник.

Пожарные полностью ликвидировали пожар, который имел локальный характер. Его площадь составила 30 квадратных метров.

Как рассказал начальник Управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин, первые пожарные расчеты прибыли на место уже через пять минут после сигнала.

“В 20:09 поступило сообщение о пожаре в одном из административных зданий на Неглинной улице. Буквально через пять минут пожарные подразделения были на месте. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут", - сказал он.

К тушению были привлечены значительные силы пожарного гарнизона Москвы, в том числе 23 единицы техники.

Причины возгорания будут выяснять специалисты. На текущий момент они полагают, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания в сети или неисправного компьютера.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 24 августа вечером возник пожар в здании ЦБ РФ адресу Неглинная, 12. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на месте вознгорания. В 20:57 пожар был ликвидирован.

Пожар в здании центробанка.На Неглинную улицу в центре Москвы стянуты несколько пожарных расчетов

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