Суд Англии может лишить Дэвида Бекхема водительских прав

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-25T15:24:53+03:00

В начале года было зафиксировано превышение скорости автомобилем футболиста

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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом по обвинению в превышении скорости.

Документ правоохранителей свидетельствуют о том, что 23 января 2018 года черный Bentley известного спортсмена разогнался на 19 миль в час (30 км/ч) быстрее установленной нормы. Инцидент произошел на участке автомагистрали между Паддингтоном и Кенсингтоном в западном Лондоне.

Сам Бэкхем эти обвинения полностью отрицает. Теперь дело будет рассматривать суд. Заседание назначено на вторник, 28 августа. Многократному чемпиону Англии грозит денежный штраф и лишение водительских прав, передает Dayli Mail.

Стоит отметить, что в 1999 году у мужчины уже отбирали удостоверение на вождение. Однако позже суд рассмотрел апелляцию и постановил вернуть Бэкхему его права.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, еще несколько лет назад футболист рассчитывал на награждение его рыцарским званием. Однако Букингемский дворец отказал ему в этом удовольствии.