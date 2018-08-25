2018-08-25T18:04:55+03:00
Спорт

Чемпионы Англии по футболу "Манчестер Сити" впервые в сезоне не смогли выиграть матч из-за Боли

Поединок с "Вулверхэмптоном" завершился вничью 1:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вилли Боли открыл счет в матче против "Манчестер Сити".Вилли Боли открыл счет в матче против "Манчестер Сити".Фото: REUTERS
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Действующие чемпионы Англии по футболу клуб "Манчестер Сити" не смог одолеть в гостях в матче 3 тура клуб "Вулверхэмптон". Поединок завершился вничью 1:1.

На 57-й минуте матча счет открыл защитник хозяев Вилли Боли. По мнению некоторых, в эпизоде с голом футболист коснулся мяча. Однако же мяч все равно был засчитан. "Манчестер Сити" смог отыграться через 12 минут - ответный мяч забил Эмерик Ляпорт.

Впервые в этом сезоне "МанСити" не смог одержать победу. И произошло это в матче с командой, которая в прошлом сезоне играла во втором по силе английском дивизионе - Чемпионшипе.

После этой игры "Манчестер Сити" с 7 очками идет все равно на 1 месте в Премьер-Лиге, а "Вулверхэмптон" с 2 баллами на 12-й позиции.

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