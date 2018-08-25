СЕГОДНЯ 18:24 2018-08-25T18:24:52+03:00

Трамп: В ближайшее время США и Мексика заключат крупное торговое соглашение Фото: REUTERS

По мнению американского лидера, отношения между Вашингтоном и Мехико улучшаются «с каждым часом»

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Соединенные штаты могут в ближайшее время заключить крупное торговое соглашение с Мексикой. Более того, отношения между странами становятся лучше «с каждым часом», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Наши отношения с Мексикой улучшаются с каждым часом... В ближайшее время может быть заключено крупное торговое соглашение с Мексикой!», - написал глава Белого дома в Твиттер, отметив, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству мексиканского правительства с Вашингтоном.

Напомним, по настоянию Трампа с 2017 года ведутся переговоры между США, Канадой и Мексикой о заключении нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По мнению хозяина Белого дома, существующие договоренности не отвечают американским интересам и должны быть пересмотрены.

В минувший вторник американские СМИ сообщили, что Белый дом в ближайшее время объявит о достижении принципиальных торговых договоренностей с Мексикой. Однако позже в Вашингтоне опровергли эту информацию.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявляли, что переговоры по NAFTA могут завершиться до конца августа.