Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов

СЕГОДНЯ 05:36 2018-08-26T05:41:31+03:00

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Городской совет французского города Кале принял решение отменить фестиваль веганов после многочисленных угроз, поступивших от производителей мяса и мясной продукции. Мероприятие было запланировано на 8 сентября.

Как передает сайт The Local France, охотники, скотоводы и мясники агрессивно восприняли сообщение о веганском фестивале и пообещали провести свою акцию протеста. Власти Кале побоялись, что их митинг нарушит общественный порядок в городе и решили не рисковать.

Веганы — строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко и даже мед. Это движение в последнее время стало очень популярно во Франции, что очень расстраивает производителей мясной продукции.

Французские фермеры даже написали в июне министру внутренних дел с просьбой "о защите от насилия и запугивания" со стороны веганов, которые "хотят навязать свой образ жизни огромному большинству людей".

Этим остались недовольны мясники и фермеры, которые считают, что оппоненты вместе с поддерживающими движение СМИ пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания. Кроме того, в апреле на севере Франции регионе Гаутес-де-Франс несколько мясных лавок облили искуственно кровью. Подобные случаи были зафиксированы и в Окситании.

В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард потребовал от МВД страны обеспечить нормальные условия его коллегам.