2018-08-26T10:17:57+03:00
Происшествия

В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома

Площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Пожар в жилом доме в КоролевеПожар в жилом доме в КоролевеФото: скриншот видео
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В воскресенье, 26 августа, загорелась кровля семиэтажного жилого дома в подмосковном городе Королеве. Для тушения пожара готовятся к вылету два вертолета МЧС, сообщили в главном управлении ведомства по Московской области.

"Площадь пожара выросла до 300 квадратных метров. На тушение вылетают два вертолета Ка-32 МЧС и МАЦ", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что утром в воскресенье начался пожар в деревянной мансарде жилого семиэтажного дома на улице Ленинская. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Спасатели эвакуировали из дома десять человек, остальные жильцы вышли самостоятельно. Всего в загоревшемся доме живут 210 человек, информация о пострадавших не поступала.

Для жителей дома возможна работа пункта временного размещения в находящемся поблизости Доме культуры, передает ТАСС.

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Пожар на крыше жилого дома в Королеве
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Пожар в Королёве #пожаркоролев
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