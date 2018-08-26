Украинские послы отправились в Донбасс вместе с Климкиным

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-26T13:05:00+03:00

На Украину прибыли послы из разных стран на совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств

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Украинские послы отправились в Донбасс вместе с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным.

Руководители зарубежных дипломатических представительств прибыли на Украину для участия в совещании, которое пройдет 27-28 августа.

"Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе", — написал украинский посол в Польше Андрей Дещица в своем микроблоге в Twitter.

Она разместил фотографии, где послы стоят у трапа самолета, а также фотографию из самолета, где он сидит рядом с главой МИД Украины.

Информацию подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник . Он отметил, что у них началась "несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта".

Напомним, в апреле 2014 года киевски власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По сведениям ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.