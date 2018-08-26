В Минобороны сообщили о готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-26T13:21:57+03:00

В ведомстве отметили, что удар с участием иностранных специалистов планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о готовящихся крупных провокациях с якобы применением химического оружия в Сирии. Он отметил, что удар с участием иностранных специалистов планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта, находящемся в 6 км южнее населенного пункта Хабита.

"По информации, поступившей сегодня от жителей провинции Идлиб в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов", - сказал он.

По данным Минобороны России, в населенном пункте Кафер-Зайта проводится подготовка жителей для задействования в инсценировке воздействия химическими боеприпасами и бочковыми бомбами якобы правительства Сирии.

Конашенков добавил, что инсценировка планируется с участием "ряженых спасателей из "Белых касок", а также ожидаются съемки ближневосточными и англоязычными СМИ.