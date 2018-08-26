Мигранты с судна Diciotti сошли на итальянский берег

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-26T15:02:48+03:00

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Нелегальные мигранты с судна итальянской береговой охраны Diciotti сошли в сицилийском порту Катания. Всего корабль покинули 137 человек.

По данным агентства ANSA, сначала беженцев направят в идентификационный центр в Мессине. Затем большинство из них разместят в церковных организациях на территории Италии. Еще по 20 мигрантов согласились принять Албания и Ирландия.

Напомним, 15 августа моряки с Diciotti спасли 177 беженцев из Африки, терпящих бедствие в территориальных водах Мальты. Однако Валетта ответила отказом на просьбу итальянцев высадить мигрантов в одном из портов островного государства. После этого Diciotti пять суток находился в районе острова Лампедуза, и лишь 20 августа доставил беженцев на Сицилию.

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, запретил высадку мигрантов и потребовал, чтобы данная проблема решалась на европейском уровне с учетом практики распределения беженцев между странами ЕС. Тем не менее, из гуманитарных соображений портовые власти разрешили сойти на берег несовершеннолетним и нуждающимся в неотложной медицинской помощи.

Большинство европейских партнеров проигнорировали требования Рима, а переговоры в Брюсселе закончились безрезультатно. В ответ Италия пригрозила прекратить взносы в бюджет ЕС.

По данным СМИ, Сальвини в настоящее время находится под следствием — прокуратура сицилийского Агридженто возбудила против него дело о незаконном ограничении свободы лиц, находящихся на национальной территории, а также о превышении служебных полномочий. Впрочем, вице-премьер не сильно переживает из-за обвинений.

«Будьте спокойны, я ничего не боюсь: меня могут обвинять, допрашивать, даже арестовать. Я горд, что стою на защите границ, безопасности итальянцев и будущего наших детей», - написал Сальвини на своей странице в Facebook.