Вице-премьер Италии пригрозил прекратить взносы в ЕС, если не будут приняты решения по нелегальной миграции

СЕГОДНЯ 22:43 2018-08-24T22:43:46+03:00

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Вице-премьер Италии и лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо пригрозил отменой взносов в бюджет Евросоюза в случае, если Брюссель не примет конкретных решений с связи с острой ситуацией с нелегальными мигрантами, заблокированными на корабле итальянской береговой охраны Diciotti.

По словам Ди Майо, если Евросоюз продолжит настаивать на своей позиции по миграции, то его партия не утвердит выплаты в бюджет ЕС.

«Мы не будем готовы голосовать за закон о госбюджете, предусматривающий финансирование ЕС в размере 20 миллиардов», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 15 августа, моряки с Diciotti спасли 177 беженцев из Африки, терпящих бедствие в территориальных водах Мальты. Однако Валетта ответила отказом на просьбу итальянцев высадить мигрантов в одном из портов островного государства.После этого Diciotti пять суток находился в районе острова Лампедуза, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию, где до сих пор ожидает решений от Рима.

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини, запретил высадку мигрантов и потребовал, чтобы данная проблема решалась на европейском уровне с учетом практики распределения беженцев между странами ЕС. Из гуманитарных соображений на сицилийский берег позволили сойти только несовершеннолетним «пассажирам» Diciotti.

В частности, Сальвини заявил, что остальные страны-члены ЕС не выполняют свои обязательства: в середине июня корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства ЕС по безопасности внешних границ высадили на Сицилии 450 спасенных беженцев, которых должны были принять шесть стран. Однако в итоге свою часть соглашения выполнила только Франция.

Отметим, что МИД Италии обратился в Еврокомиссию в связи с ситуацией на Diciotti еще в минувшее воскресенье. В Брюсселе в свою очередь заявили, что интенсивная работа над заявкой Рима ведется с момента ее получения.

«Мы приняли меры для координации сразу после получения итальянской заявки. Не следует показывать пальцем друг на друга, угрозы не помогут решению, ЕС основан на правилах, а не на угрозах. Нужно работать в конструктивном ключе в рамках сотрудничества», - подчеркнул представитель ЕК Александр Винтерштейн, парадоксальным образом повторив тезисы Сальвини.

Ранее стало известно, что заблокированные на Diciotti беженцы объявили голодовку.