2018-08-24T20:01:47+03:00
В мире

Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку

Ранее власти Италии запретили сходить на берег беженцам, которые с понедельника остаются на борту корабля береговой охраны Diciotti в сицилийском порту Катания
Денис СУХОВ
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Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовкуЗаблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовкуФото: REUTERS
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Нелегальные мигранты, заблокированные на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti объявили голодовку. Об этом сообщил сенатор от оппозиционной Демократической партии Италии Давиде Фараоне

С понедельника судно стоит в сицилийском порту Катания, однако итальянские власти запрещают беженцам сходить на берег.

«Я только что получил известие из службы капитана порта, что на борту Diciotti сложилась напряженная ситуация, и мигранты начали голодовку. Кроме того, визиты на борт для выражения солидарности и проверки условий, существующих на корабле, приостановлены по соображениям безопасности», - написал Фараоне в своем Твиттер.

Позже сенатор добавил, что ситуация на судне «вернулась в норму» и доступ на борт восстановлен. В течение какого времени мигранты намерены продолжать голодовку, неизвестно.

Ранее, 15 августа, моряки с Diciotti спасли 177 беженцев из Африки, терпящих бедствие в территориальных водах Мальты. Однако Валетта ответила отказом на просьбу итальянцев высадить мигрантов в одном из портов островного государства.

После этого Diciotti пять суток находился в районе острова Лампедуза, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию, где до сих пор ожидает решений от Рима. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини, не дал разрешения на высадку мигрантов и потребовал, чтобы данная проблема решалась на европейском уровне с учетом практики распределения беженцев между странами ЕС.

Позиция Сальвини предсказуемо вызвала критику со стороны общественных организаций и оппозиционных политиков, благосклонных к нелегальной миграции. Однако сам вице-премьер демонстрирует похвальную непреклонность: по его словам, мигранты могут голодать «сколько им угодно».

«По данным статистиков, пять миллионов итальянцев живут в абсолютной бедности. В том числе — 1,2 миллиона детей. У них такая «протестная голодовка» — каждый день. И она проходит в полном молчании «сторонников всего хорошего», журналистов и прочих», - напомнил глава МВД Италии.

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