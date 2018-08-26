2018-08-26T16:13:38+03:00
В мире

Трамп cделал ошибку при раскрашивании флага США с детьми

Американский президент пообщался с пациентами в детской больнице в Огайо
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп во время посещения детской больницы в ОгайоПрезидент США Дональд Трамп во время посещения детской больницы в ОгайоФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп перепутал цвета американского флага в детской раскраске. Это произошло время посещения главой государства детской больницы в штате Огайо.

Газета The Washington Examiner обратила внимание на сообщение в Twitter главы американского Минздрава Алекса Азара, который вместе с Трампом общался с юными пациентами больницы. Он опубликовал фотографии, на которых президент США вместе с женой Меланьей раскрашивают флаг. На картинке видно, что глава государства раскрасил одну из 13 полос американского флага в синий цвет, хотя все полосы должны быть только белого и красного цветов.

Издание отмечает, что ошибка Трама вызвала критику в социальных сетях. Пользователи напомнили, что ранее сам хозяин Белого дома призывал руководство Национальной футбольной лиги дисквалифицировать игроков за то, что они вставали на одно колено во время исполнения национального гимна — это, мнению Трампа, является неуважением к национальным символам США.

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