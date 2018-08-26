2018-08-26T16:38:59+03:00
Политика

ЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях

По данным оборонного ведомства Луганской народной республики, за последний месяц в медучреждения поступило около 50 раненых и 20 погибших украинских военнослужащих
Денис СУХОВ
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ЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных загражденияхЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных загражденияхФото: REUTERS
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Основной причиной потерь среди украинских силовиков в Донбассе стал подрыв на собственных минных заграждениях. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны ЛНР Андрей Марочко.

Также, по его словам, украинские военнослужащие часто гибнут из-за неосторожного обращения с оружием и внутренних конфликтов.

По данным Минобороны ЛНР, в медучреждения подконтрольных Киеву территорий Донбасса за последний месяц поступило более 50 раненых и не менее 20 погибших украинских силовиков.

«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь», - уточнил представитель ведомства.

Распространенным явлением стал «передел сфер влияния» в зоне так называемой «Операции объединенных сил» Украины. Например, в мае на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибли два сотрудника СБУ. В службе заявили, что спецназовцев убили во время выполнения «боевого задания», однако по информации ЛНР они стали жертвами конфликта с украинскими военнослужащими.

Напомним, в 2014 году жители Донбасса провозгласили создание независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, которая продолжается до сих пор, несмотря на мирные инициативы международного сообщества, в частности, так называемые Минские соглашения. К настоящему времени жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Весной этого года украинские власти изменили формат силовых действий в Донбассе на «Операцию объединенных сил», при этом фактически легализовав применение вооруженных сил против собственного населения.

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