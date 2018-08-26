Дональд Трам не посетит похороны Джона Маккейна

СЕГОДНЯ 20:52 2018-08-26T20:52:42+03:00

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Президент США Дональд Трамп не примет участие в похоронах сенатора Джона Маккейна, сообщают источники в Республиканской партии.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на республиканцев, Трамп не будет присутствовать на похоронах Маккейна. Однако туда прибудут бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, которым предложено произнести прощальную речь.

Напомним, сенатор Джон Маккейн скончался накануне в возрасте 81 года от рака мозга. Ранее стало известно, что семья политика попросила главу государства не посещать похороны, объяснив это последней волей покойного.

Маккейн был одной из самых заметных фигур на политическом поле США. В 2008 году сенатор от Аризоны поборолся за пост президента, но уступил Бараку Обаме. Политик слыл «ястребом», отличался активной антироссийской позицией, а в последние годы постоянно критиковал Дональда Трампа и противодействовал его инициативам.

Отметим, что Маккейн отличался довольно либеральными взглядами, за что порой подвергался нападкам однопартийцев. Например, его позиция по иммиграционному законодательству, по предотвращению глобального потепления и реформе здравоохранения противоречила не только взглядам Трампа, но и большинства республиканцев.