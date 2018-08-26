Причина смерти Джона Маккейна — крайне агрессивная форма рака мозга

СЕГОДНЯ 18:54 2018-08-26T18:54:59+03:00

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Причиной смерти Джона Маккейна — одного из самых заметных американских политиков - стала крайне агрессивная форма рака головного мозга.

Сенатор от Республиканской партии скончался спустя год после того, как у него диагностировали глиобластому — одну из самых опасных форм онкологического поражения центральной нервной системы.

«Главная проблема, что при этом виде опухоли опухолью является весь мозг, а не отдельный его участок, потому что генетическая поломка есть везде...Поэтому по сути дела, тотально удалить эту опухоль невозможно. Чаще она встречается в головном мозге, иногда в спинном. Это самая распространенная первичная опухоль головного мозга», - рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев

Политик прошел курс комбинированной химио- и лучевой терапии, перенес операцию и осложнения в виде пневмонии и дивертикулита, однако практически все время лечения продолжал работу на своем посту.

В субботу, 25 августа, Маккейн умер в возрасте 81 года, вскоре после того, как добровольно отказался от дальнейшего лечения.

Опухоли мозга ежегодно диагностируются примерно у 250 тысяч человек, и до 52% случаев приходится на глиобластому. Средняя выживаемость пациентов с таким диагнозом составляет 14-14,5 месяцев.

В последнее время данная форма рака стала причиной смерти многих известных артистов и политиков. В России от нее скончались Жанна Фриске, Михаил Задорнов и Дмитрий Хворостовский. В США жертвами глиобластомы стали сенатор Эдвард Кеннеди и сын вице-президента Джозеф «Бо» Байден.