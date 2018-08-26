"Игра престолов" выйдет не раньше следующего лета

СЕГОДНЯ 21:46 2018-08-26T21:47:05+03:00

Зима близко, но лето далеко, И раньше лета сериал не выйдет Фото: кадр из фильма

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Руководитель отдела визуальных эффектов «Игры престолов» Джо Бауэр озвучил перед прессой новую дату выхода финального сезона "Игры престолов". Скорее всего, по словам Бауэра, это будет июнь 2019 года.

Бауэр подкрепил свои слова фактами: мол, специалисты, которые будут делать спецэффекты для завершающей главы саги, только-только приступили к работе, а зокнчить планируют не раньше мая 2019 года. Так что до этого срока ждать выхода последних шести серий фанатам точно не стоит.

До этого ровно месяц назад была другая информация. Тогда Кейси Блойс, президент телеканала HBO, сообщил что шесть эпизодов последнего восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» могут выйти в первой половине 2019 года.

Его заявление полностью соответствовало словам Мэйси Уильямс:

"Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года). Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне".

КСТАТИ

Создатели "Игры престолов" сообщили, что планируют потратить на финальный сезон более 15 миллионов долларов за один эпизод. Весь сезон обойдется HBO примерно в 90 - 100 миллионов долларов. Такие расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами.

Восьмой сезон выйдет в 2019 году, в апреле. Он будет состоять из шести серий.