2018-08-26T22:08:20+03:00
В мире

Стрельба в американском Джексонвилле: Сообщается о четырех погибших

Местное управление шерифа сообщило о сильной стрельбе в городе Джексонвилль, штат Флорида
Денис СУХОВ
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Местное управление шерифа сообщило о сильной стрельбе в городе Джексонвилль, штат ФлоридаМестное управление шерифа сообщило о сильной стрельбе в городе Джексонвилль, штат ФлоридаФото: REUTERS
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Сильная стрельба произошла в американском городе Джексонвилль, штат Флорида. Об этом сообщили на странице местного управления шерифа в Твиттер.

«Сильная стрельба в (районе) Джексонвилль Лэндинг. Держитесь подальше от данного района, в настоящее время он небезопасен. Держитесь подальше», - говорится в предупреждении шерифа.

По данным СМИ, жертвами стрельбы стали 4 человека, по меньшей мере 10 получили ранения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыло множество карет скорой помощи, пострадавших выносили на носилках и отправляли в ближайшие госпитали.

Стрельба произошла в одном из торговых центров района Джексонвилль Лэндинг, в зале GLHF Game Bar, где проходил турнир по компьютерной игре Madden NFL.

В настоящее время полиция оцепила место происшествия и заблокировала прилегающие дороги. Сообщается об одном убитом подозреваемом - на данный момент неизвестно, действовал ли он в одиночку. Спецназ проводит методичный осмотр здания, расследование инцидента продолжается.

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