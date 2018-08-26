2018-08-26T22:57:25+03:00
В мире

С 1 сентября в Европе запретят галогенные лампы

В соответствии с экологическими стандартами Евросоюза, страны сообщества планируют переход на светодиодные лампы, как более энергоэффективные
Денис СУХОВ
Поделиться:
Власти ЕС уделят особое внимание массовому внедрению энергосберегающих люминесцентных и светодиодных лампВласти ЕС уделят особое внимание массовому внедрению энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп
Изменить размер текста:

С 1 сентября в странах Евросоюа запретят галогенные лампы как недостаточно энергоэффективные.

По данным издания Kronen Zeitung, под постепенный запрет попадут в первую очередь галогенные лампочки и свечеобразные светильники. Продажа оставшихся запасов продолжится, но новые изделия в магазины уже не поступят.

Вместо галогенных покупателям предложат энергосберегающие и светодиодные лампы — эксперты уверяют, что такое решение окажется экологичным и одновременно более выгодным для потребителей.

Запрет вводится в соответствии с экологическими стандартами ЕС, которые предъявляют крайне высокие требования к энергоэффективности продукции. По оценке специалистов, галогенные лампочки потребляют лишь на 10% энергии меньше, чем обычные лампы накаливания, производство которых было прекращено в странах Евросоюза еще в 2012 году.

Предполагалось, что галогенные лампы должны исчезнуть с европейского рынка еще в 2016 году, но тогда власти ЕС повременили с ограничениями. Сейчас такими изделиями пользуется до половины населения, так что на первых порах запрет может вызвать некоторые трудности.

Теперь особое внимание будет уделяться массовому внедрению энергосберегающих люминесцентных ламп (потребляют на 60-80% энергии меньше), а также светодиодных источников света, (экономят до 90% энергии).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов этого года
Израиль 27 августа откроет КПП “Эрез” на границе с сектором Газа
Стрельба в Джексонвилле: В сети появилось видео инцидента
Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Франциска в укрывательстве педофила
Стрельба в американском Джексонвилле: Сообщается о четырех погибших
"Игра престолов" выйдет не раньше следующего лета
В Румынии британские «Тайфуны» в третий раз за неделю поднялись в воздух на перехват российских самолетов
Протестующие в центре Кишинева потребовали отставки правительства Молдавии
Дональд Трам не посетит похороны Джона Маккейна
«Патриотические лозунги»: В Госдуме оценили слова Порошенко о том, что Россия возместит Украине убытки по газовым контрактам
Умер Нил Саймон: Известный американский драматург скончался в возрасте 91 года
Путин: Россия продолжит помогать Южной Осетии в вопросах обеспечения безопасности
Причина смерти Джона Маккейна — крайне агрессивная форма рака мозга
Порошенко уверен, что Россия не поставит Украину на колени «газовой удавкой»
НАТО насчитало в Эгейском море до 50 кораблей-шпионов
Порошенко поздравил Донецк обещанием повесить над городом украинский флаг
Пхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДР
ЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях
Трамп cделал ошибку при раскрашивании флага США с детьми
Премьер Японии объявил о выдвижении на пост главы правящей партии страны
В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье