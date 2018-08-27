Лукашенко: Россия и Белоруссия стали друг для друга ангелами-хранителями

СЕГОДНЯ 01:26 2018-08-27T01:26:45+03:00

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Общая история и тесные двусторонние отношения в различных сферах связывают Россию и Белоруссию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, страны друг для друга стали ангелами-хранителями.

"Отсюда наша ангельская роль. Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что экономика Белоруссии очень сильно зависит от РФ, поскольку это главный рынок сбыта белорусских товаров.

"Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", - пояснил Лукашенко

Президент напомнил, что наши народы имеют общие славянские корни. И это неопровержимый факт, даже если это не нравится украинским властям.

"Мы родные люди. Нравится кому-то это, не нравится.Ну, допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян” - подчеркнул белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Лукашенко побывал в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.