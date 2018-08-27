Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг с 2019 года

СЕГОДНЯ 05:52 2018-08-27T05:52:34+03:00

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Персональный кредитный рейтинг появиться у каждого россиянина с 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

По его словам, балл будет рассчитываться индивидуально на основании кредитной истории. Будут учтены данные о просрочках платежей, уровне долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории, а также как давно у вас кредитная история.

Как отметил Мясников, чем выше балл у заемщика, тем ниже риск невозврата кредита.

"По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита”, — пояснил он в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что с 2014 года позволяет формировать такую историю без согласия гражданина. Рейтинг гражданина в кредитной истории может интересовать страховщиков.

“Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. В нашей практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг - это некая агрегированная информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита”, - подчеркнул Мясников.

Он рекомендовал россиянам проверять свои кредитные историю минимум раз в гогд. Это позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, а также вовремя обнаружить возможное кредитное мошенничество с использованием персональных данных.