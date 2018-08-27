2018-08-27T09:11:04+03:00
В мире

В Китае провели летные испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии

Самолет пролетел в воздушном пространстве трех провинций , а теперь готов к началу тестовых испытаний на воде [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Разрабатываемый Китаем самолет-амфибия успешно прошел летные испытанияРазрабатываемый Китаем самолет-амфибия успешно прошел летные испытанияФото: REUTERS
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В Китае провели летные испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 "Цзилун". Перелет был осуществлен из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Отмечается, что самолет пролетел в воздушном пространстве трех провинций , а теперь готов к началу тестовых испытаний на воде.

Ранее корпорация сообщила о планах начать поставку крупнейшего самолета-амфибии AG600 к 2022 году. Транспортное средство предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ. Также на судно может устанавливать дополнительное оборудование для мониторинга морской среды и месторождений полезных ископаемых.

AG600 имеет четыре турбовинтовых двигателя и может набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. За один раз самолет может перевезти до 50 человек, передает РИА Новости.

Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а в 2016 году завершили сборку. В декабре прошлого года самолет успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли.

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