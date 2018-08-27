В NASA создали карту пыльных облаков планеты

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-27T14:44:30+03:00

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Исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) смогли отследить из чего состоят облака, которые окружают планету.

Оказалось, что многих из них несут в себе частицы песка, пыли, морской соли, сажи от лесных пожаров, углеродов и тяжелых металлов.

После анализа информации получилась интерактивная карта, где в режиме реального времени можно отследить перемещение наполненных

- Зачастую человек думает, что вдыхает чистый воздух, на самом деле загрязнений очень много. Они видны со спутника и благодаря наземным сенсорам NASA. Сфотографировать сверху облака удалось с Земной обсерватории. НА карте видно, что над планетой парят мельчайшие частицы, - поясняют разработчики.

Многие облака не так безопасны, как кажутся с земли. ФОТО: https://earthobservatory.nasa.gov/images/92654/just-another-day-on-aerosol-earth

Наполнение многих облаков даже удалось проследить. Одни получили запасы пыли от ураганов «Лейн» рядом с Гавайями, а тайфуны «Сулик» и «Симарон» у берегов Японии подняли в атмосферу морскую соль.

Песок с пустыни Сахара и пустыни Такла-Макан на северо-западе Китая образуют пылевые облака. А над Америкой и Центральной Африкой преимущественно гуляют облака с гарью от лесных пожаров, соощбщает "Ридус".