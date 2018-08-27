2018-08-27T14:31:31+03:00
В мире

Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии

Париж рассчитывает, что Москва и Анкара окажут давление на руководство арабской республики в связи с ситуацией в Идлибе
Денис СУХОВ
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Механизм координации между Россией и Францией по вопросам урегулирования в Сирии уже принес первые результаты. Об этом заявил в понедельник французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Механизм координации, созданный вместе с Россией на встрече в Санкт-Петербурге, уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане», - сообщил Макрон на совещании французских послов в Париже.

Глава государства напомнил, что механизм предполагает сотрудничество для «проведения совместно с неправительственными организациями операций в поддержку гражданского населения в Сирии».

При этом Макрон оценил обстановку в арабской республике как «тяжелую и вызывающую беспокойство». Среди приоритетных задач французского государства в Сирии президент отметил поддержку гражданского населения, борьбу с терроризмом и выработку «инклюзивного политического решения».

Особое внимание французский лидер уделил обстановке в Идлибе, где, по его мнению, Дамаск стремится создать гуманитарную катастрофу.

«Это требует усилить давления на режим, и в этом плане я ожидаю многого от России и Турции, учитывая их роль и взятые ими обязательства», - добавил Макрон.

Также президент подчеркнул, что французские военные готовы нанести удары по лояльным сирийскому правительству силам, если увидят «новые подтвержденные случаи применения химоружия» Дамаском.

В минувшем месяце Франция в Сирию более 40 тонн гуманитарной помощи, которую доставили на аэродром «Хмеймим» самолетом Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации. В конце июля силы Сирийского арабского Красного полумесяца доставили помощь в город Дума в Восточной Гуте.

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