«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-27T14:49:18+03:00

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Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал российским вооруженным силам очередной комплект зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» досрочно передало Минобороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», - говорится в релизе.

Перед передачей в войска комплексы С-400 успешно прошли испытания в соответствии с требованиями Минобороны, в том числе сопроводив реальные воздушные цели.

«Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», - добавили в пресс-службе концерна.

С-400 «Триумф» - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для перехвата любых воздушных целей на дальности до 400 км в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

С 2007 года С-400 стоят на вооружении российской армии, недавно эти системы приобрели Китай и Турция, ожидается подписание контракта с Индией.