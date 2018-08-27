2018-08-27T14:49:18+03:00
Политика

«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400

Представители концерна отметили, что системы успешно прошли приемо-сдаточные испытания, сопроводив реальные воздушные цели
Денис СУХОВ
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400. Фото: Михаил Метцель/ТАССПусковая установка зенитных ракет комплекса С-400. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал российским вооруженным силам очередной комплект зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» досрочно передало Минобороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», - говорится в релизе.

Перед передачей в войска комплексы С-400 успешно прошли испытания в соответствии с требованиями Минобороны, в том числе сопроводив реальные воздушные цели.

«Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», - добавили в пресс-службе концерна.

С-400 «Триумф» - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для перехвата любых воздушных целей на дальности до 400 км в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

С 2007 года С-400 стоят на вооружении российской армии, недавно эти системы приобрели Китай и Турция, ожидается подписание контракта с Индией.

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