В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-27T16:25:48+03:00

В Испании 50 мигрантов высадились на пляж Фото: REUTERS

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В Испании около 50 мигрантов приплыли к южному берегу Испании на резиновой лодке и высадились на пляже с туристами.

Очевидцы этого события сняли видео, в котором видно, что беженцы взяли штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус. Резиновое судно еще не коснулось побережья, а около полсотни мигрантов уже побежали в сторону пятизвездочного отеля.

«Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели "все включено". Смотри! Смотри!» — говорит человек за кадром.

По словам свидетелей, беженцы стремились забраться на скалы и быстро убежать.

«Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали по камням», — рассказал очевидец, передает издание Daily Mail.

По информации представителей властей, 25 мигрантов были перехвачены. Из них 19 человек оказались несовершеннолетними. Отмечается, что все беженцы были гражданами Марокко.