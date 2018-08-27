2018-08-27T16:25:48+03:00
Общество

В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами

Беженцы взяли штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Испании 50 мигрантов высадились на пляжВ Испании 50 мигрантов высадились на пляжФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Испании около 50 мигрантов приплыли к южному берегу Испании на резиновой лодке и высадились на пляже с туристами.

Очевидцы этого события сняли видео, в котором видно, что беженцы взяли штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус. Резиновое судно еще не коснулось побережья, а около полсотни мигрантов уже побежали в сторону пятизвездочного отеля.

«Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели "все включено". Смотри! Смотри!» — говорит человек за кадром.

По словам свидетелей, беженцы стремились забраться на скалы и быстро убежать.

«Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали по камням», — рассказал очевидец, передает издание Daily Mail.

По информации представителей властей, 25 мигрантов были перехвачены. Из них 19 человек оказались несовершеннолетними. Отмечается, что все беженцы были гражданами Марокко.

Мигранты высадились на пляж с туристами в Испании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай приступил к испытаниям своего второго авианосца
В Кремле не комментируют сообщения об авиаударе в Афганистане
Песков: Кремль изучит последствия введения новых санкций США
В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти
Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна
«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400
В NASA создали карту пыльных облаков планеты
Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир
Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии
Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане
Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей
В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция
Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному