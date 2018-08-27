В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами
В Испании около 50 мигрантов приплыли к южному берегу Испании на резиновой лодке и высадились на пляже с туристами.
Очевидцы этого события сняли видео, в котором видно, что беженцы взяли штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус. Резиновое судно еще не коснулось побережья, а около полсотни мигрантов уже побежали в сторону пятизвездочного отеля.
«Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели "все включено". Смотри! Смотри!» — говорит человек за кадром.
По словам свидетелей, беженцы стремились забраться на скалы и быстро убежать.
«Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали по камням», — рассказал очевидец, передает издание Daily Mail.
По информации представителей властей, 25 мигрантов были перехвачены. Из них 19 человек оказались несовершеннолетними. Отмечается, что все беженцы были гражданами Марокко.
Мигранты высадились на пляж с туристами в Испании.